Байден опозорился, заявив, что в США 54 штата

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь опозорился на публике.

Джо Байден вчера, 29 октября, выступал перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Там Байден рассказал о своих поездках в различные регионы государства и резко заявил, что он побывал в 54 штатах Америки.

При этом всего в Соединенные Штаты входят лишь 50 штатов, а также один федеральный округ, которым является Колумбия.

"Мы побывали в 54 штатах", - заявил Байден. Отметим, что это уже далеко не первый "фэйл" американского президента.