Байден опозорился, заявив, что в США 54 штата
2022-10-30 11:04
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь опозорился на публике.
Джо Байден вчера, 29 октября, выступал перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
Там Байден рассказал о своих поездках в различные регионы государства и резко заявил, что он побывал в 54 штатах Америки.
При этом всего в Соединенные Штаты входят лишь 50 штатов, а также один федеральный округ, которым является Колумбия.
"Мы побывали в 54 штатах", - заявил Байден. Отметим, что это уже далеко не первый "фэйл" американского президента.
Опубликовано: Николай Скира
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