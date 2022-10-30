Байден заявил, что атака на Пола Пелоси предназначалась спикеру Палаты представителей

Байден прокомментировал ситуацию с нападением на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который подвергся жестокому нападению в собственном доме.

Муж спикера перенес операцию по поводу перелома черепа, поскольку политические деятели объединяются в осуждении насилия.

Мужчина обвиняется в том, что он ударил молотком по голове мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и угрожал его жизни, требуя ”Где Нэнси?" теперь ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и других тяжких преступлениях на следующий день после насильственного проникновения в дом пары в Сан-Франциско.

82-летний Пол Пелоси перенес операцию по поводу перелома черепа и травм правой руки, хотя врачи ожидают полного выздоровления.

Сама 82-летняя спикер Палаты представителей во время нападения находилась в Вашингтоне со своей охраной, но в пятницу днем она вылетела обратно в Сан-Франциско и легла в больницу.

