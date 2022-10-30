Число погибших в результате шторма "Налгае" на Филиппинах возросло до 48 человек, 22 пропали без вести

Число погибших из-за наводнения на Филиппинах возросло до 48 человек, 22 человека числятся пропавшими после того, как тропический шторм Налгае затопил многие районы архипелага.

Сообщается, что около 40 человек получили ранения, в то время как почти 170 000 человек укрылись в эвакуационных центрах, показали правительственные данные, поскольку шторм покинул сухопутные районы после того, как в минувшие выходные обрушился на всю страну, включая столицу Манилу.

Большинство жертв было зарегистрировано в южном автономном районе Бангсаморо, где 40 человек погибли из-за оползней, а 10 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям.