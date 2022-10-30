Тимати: Ксению Собчак подвергли травле по причине ее высокомерия

Рэпер обратился к бежавшей в Литву светской львице посредством аккаунта в Инстаграм, в обращении он указал, что травля вполне обоснована.

По его словам Собчак много людей оскорбляла своими словами, заявляя, что они ничто, в то время как она сама есть королева.

А теперь высокомерие самой Ксении обратилось против нее вполне понятной травлей.

Сама беглянка раскритиковала поведение СМИ за широкое освещение разгоревшегося вокруг нее уголовного скандала и последовавшего за этим бегство за границу.