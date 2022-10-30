В результате давки в Сеуле погибло четыре гражданина России

Сегодня, 30 октября, стало известно, что в результате давки во время празднования Хеллоуина в южнокорейской столице погибло четыре гражданина Российской Федерации.

В российском посольстве в Сеуле добавили, что четвертая погибшая россиянка является этнической кореянкой, однако имеет гражданство Российской Федерации. Ранее сообщалось о трех погибших россиянах и более 150 человек в общей сложности.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур после давки в Сеуле на мероприятии по случаю Хеллоунина, а также выразил соболезнование семьям погибших. Траур подлитая до того момента, пока ликвидация ситуации не завершиться.

Юн Сок Ёль пообещал расследовать причины трагедии в Сеуле и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Ранее сообщалось, что число погибших при давке увеличилось до 149 человек.

Среди погибших есть несколько иностранных граждан. Кроме того, по состоянию на утро 30 октября еще 270 человек числились пропавшими без вести.