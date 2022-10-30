Глава МИД России Лавров: мы готовы разговаривать с западом по снижению напряженности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова разговаривать с Западом по снижению напряженности, но только при равноправном подходе.

Лавров подчеркнул, что Россия готова разговаривать с западными странами во главе США. По его словам, это необходимо для снижения геополитической напряженности в текущих реалиях и, так или иначе, стороны придут к понимаю необходимости диалога.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что диалог между Россией и Западом может происходить только на равноправии, то есть правовом подходе, где все стороны равны.

В правительстве России и ранее заявили, что российская сторона готова к диалогу, при этом от него отказывается Запад. Мотивация отказа непонятна, так как ее никто не объясняет и сводит все к конфликту в Украине.

В свою очередь украинская сторона несколько недель назад заявила, что никакие переговоры с российской стороной в настоящее время невозможно. Соответствующее заявление сделала Служба национальной безопасности Украины (СНБО), после чего документ подписал президент страны Владимир Зеленский.