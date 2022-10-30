В ДНР сообщили о новых обстрелах Донецка, Макеевки и Зайцева со стороны ВСУ

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

СЦКК в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил о том, что украинская армия выпустила не менее 12 снарядов по Донецку, Макеевки и Зайцеву. Сообщается, что ожидается продолжение обстрелов в текущей боевой обстановке.

Снаряды имели калибры 155 и 152 миллиметра (НАТОвские стандарты). Такими же боеприпасами ранее ВСУ обстреляли Головку и Донецк на территории ДНР.

В СЦКК уточнили, что по Горловке было выпущено по пять снарядов, а по Киевскому и Куйбышевскому районам города Донец — еще четыре. О погибших и раненых пока данных в специализированные центры обработки не поступало.

Ранее стало известно, что район речного порта в Хесоне также был обстрелян со стороны ВСУ. Украинская армия использовала реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых было выпущено не менее трех зарядов, однако все ракеты были сбиты на подлете.