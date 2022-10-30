ВСУ потеряли до 150 единиц личного состава за минувшие сутки в Донбассе

В НМ ДНР и ЛНР рассказали о потерях украинской стороны в ходе боевых действий на Донбассе за минувшие сутки.

30 октября Народная милиции ДНР в официальном Telegram-канале заявила о том, что в ходе боевых действий за прошедшие сутки донецкие военнослужащие ликвидировали до 40 солдат ВСУ, а также один танк, 155-мм гаубицу М777, 152-мм самоходную пушка «Гиацинт-С», семь единиц бронированной и автомобильной техники и три БПЛА.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщила, что за минувшие сутки в рамках спецоперации были уничтожены 65 украинских бойцов, а также 2 артиллерийские установки, 9 бронетранспортеров и 8 автомобилей.