Посол Макеев требует от правительства ФРГ ускориться с военной помощью, сравнив его с медленной машиной
2022-10-30 14:05
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает федеральное правительство усилить поддержку его страны.
«Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, я иногда думаю: вот немецкая спортивная машина едет по автобану со скоростью 30 км/ч», — сказал Макеев изданию «Bild am Sonntag».
Вместо быстрой доставки, которая помогла бы в борьбе с русскими, они неделями объясняли, почему украинские требования не могут быть выполнены.
«Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее», — говорит Макеев.
Ранее правительство Германии сообщило, что передало Украине 16 генераторов, при этом нужды страны в этих агрегатах сегодня в десятки раз выше.
Опубликовано: Тарас Медведев
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