Посол Макеев требует от правительства ФРГ ускориться с военной помощью, сравнив его с медленной машиной

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает федеральное правительство усилить поддержку его страны.

«Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, я иногда думаю: вот немецкая спортивная машина едет по автобану со скоростью 30 км/ч», — сказал Макеев изданию «Bild am Sonntag».

Вместо быстрой доставки, которая помогла бы в борьбе с русскими, они неделями объясняли, почему украинские требования не могут быть выполнены.

«Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее», — говорит Макеев.

Ранее правительство Германии сообщило, что передало Украине 16 генераторов, при этом нужды страны в этих агрегатах сегодня в десятки раз выше.