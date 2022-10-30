Рената Литвинова выступила в защиту Ксении Собчак

На скандальную телеведущую обрушился настоящий шквал критики, для нее это оказалось полной неожиданностью, но нашлись голоса и в поддержку.

Ксения Собчак, экстренно покинувшая РФ на фоне уголовного дела в отношении коммерческого директора медиахолдинга журналистки Кирилла Суханова, активно атакуют хейтеры, сообщает Рамблер.

Издание напоминает, что Суханова подозревают в том, что он вымогал у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей.

На скандальную телеведущую обрушился настоящий шквал критики, для нее это оказалось полной неожиданностью. Но нашлись голоса и в поддержку Собчак. В частности, актрису и режиссера Ренату Литвинову возмутил скандал вокруг Ксении Анатольевны. Звезда поддержала Ксению, отмечает ФАН.

«Когда все кидаются на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, держись!» — написала актриса в Телеграм-канале.

Сама Литвинова переехала в Европу в начале года. Сейчас актриса живет во Франции, где у нее в собственности есть квартира.

Что касается Собчак, то ее стали травить после отъезда и возбуждения на ее сотрудников уголовного дела. «Двум молодым парням грозит срок до 15 лет. Нормально соревноваться в остроумии, теориях заговора, откровенной лжи на этом фоне?» — задалась вопросм телеведущая.