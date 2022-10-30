Садоводы объяснили, что делать с опавшей листвой на даче
2022-10-30 14:43
Опавшую листву можно собирать и сжигать, но есть возможность использовать ее более рационально.
Например, можно сделать из нее компост – прекрасное органическое удобрение, которое поможет получить хороший урожай.
Компост заделывают в грунт, чтобы восстановить его плодородие, улучшить структуру, насытить полезными органическими веществами.
Другой вариант – использовать листья для мульчирования ягодных кустов и плодовых деревьев, чтобы замедлить рост сорняков и удержать влагу в почве.
Опубликовано: Светлана Репина
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