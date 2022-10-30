Фермеры объяснили, как подкармливать смородину в октябре, чтобы ягоды следующем сезоне были крупными

Любые огородные растения нуждаются в подкормке, и смородина – не исключение. Существует состав, который позволяет получить крупные ягоды.

Для приготовления такой подкормки нужно растворить 2 ст.л. монофосфата калия в ведре воды.

После тщательного перемешивания полученным раствором следует полить кусты смородины под корень.

На каждый куст уходит примерно 2 л подкормки. Состав не только увеличит урожайность, но и обеспечит защиту от мучнистой росы.