Агрономы рассказали, как сделать эффективное удобрение из листьев
2022-10-30 14:53
Осенью дачники собирают на участках опавшую листу, траву и ботву. Но не все знают, что из всего этого можно сделать отличное удобрение.
Важно собрать в пакеты остатки только здоровых растений, без следов поражения грибками или заболеваниями.
Затем туда добавляется мочевина, 4 ст.л. вещества на мешок 200 л. Туда же заливается вода.
Чтобы повысить эффективность будущего удобрения, можно добавить еще и Триходерму. Затем мешки завязывают и оставляют на улице, а весной вносят полученный состав почву.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы рассказали, как сделать эффективное удобрение из листьев
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