Агрономы рассказали, как сделать эффективное удобрение из листьев

Осенью дачники собирают на участках опавшую листу, траву и ботву. Но не все знают, что из всего этого можно сделать отличное удобрение.

Важно собрать в пакеты остатки только здоровых растений, без следов поражения грибками или заболеваниями.

Затем туда добавляется мочевина, 4 ст.л. вещества на мешок 200 л. Туда же заливается вода.

Чтобы повысить эффективность будущего удобрения, можно добавить еще и Триходерму. Затем мешки завязывают и оставляют на улице, а весной вносят полученный состав почву.