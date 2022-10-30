Песков заявил, что Путин готов к переговорам
2022-10-30 14:58
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к переговорам.
По его словам, западным странам следует знать об этом. При этом Песков подчеркнул, что такая позиция вовсе не говорит о слабости российской стороны.
Пресс-секретарь уточнил, что протягивать руку мира способен только сильный человек.
Ранее о готовности российского лидера к переговорам говорил также глава МИД РФ Сергей Лавров.
Опубликовано: Светлана Репина
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Песков заявил, что Путин готов к переговорам
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