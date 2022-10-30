Песков заявил, что Путин готов к переговорам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к переговорам.

По его словам, западным странам следует знать об этом. При этом Песков подчеркнул, что такая позиция вовсе не говорит о слабости российской стороны.

Пресс-секретарь уточнил, что протягивать руку мира способен только сильный человек.

Ранее о готовности российского лидера к переговорам говорил также глава МИД РФ Сергей Лавров.