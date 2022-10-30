Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров
В эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» официальной представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад должен знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.
Песков акцентировал внимание на том, что готовность диалога не является проявлением слабости. Напротив, в Кремле считают, что предложения по началу переговоров — сильная позиция.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер постоянно говорит, что открыт к переговорному процессу.
При этом Запад не дает никакого ответа и не подает сигнала к тому, чтобы начать этот самый процесс. Ситуация «де-факто не говорит о слабости» российской стороны.
Песков добавил, что только сильный лидер может протянуть руку мира и предложить переговоры. При этом в Кремле считают, что решающий голос в вопросе урегулирования украинского кризиса остается за США.
Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что готовность российского стороны к диалогу с Западом по Украине — это позитивный сигнал.
При этом украинских лидер Владимир Зеленский не хочет вести диалог с российским правительством.
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Опубликовано: Кирилл Серебренников
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров
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