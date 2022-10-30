Пригожин призвал заблокировать YouTube в России

Начальник ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, также известный как «повар Пыни», написал в Генпрокуратуру донос на гугл. Он требует признать деятельность Google LLC нежелательной.

Всё из-за того, что Google «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

На YouTube «распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы».