Пригожин призвал заблокировать YouTube в России
2022-10-30 15:33
Начальник ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, также известный как «повар Пыни», написал в Генпрокуратуру донос на гугл. Он требует признать деятельность Google LLC нежелательной.
Всё из-за того, что Google «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».
На YouTube «распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы».
Опубликовано: Антон Райт
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