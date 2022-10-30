В Харькове планируется отключение света со следующей недели
2022-10-30 15:34
Глава харьковской ОВА Синегубов сообщает об отключение света со следующей недели.
Со слов главы областной военной администрации Олега Синегубова, с понедельника управление города Харьков начнет отключение электроэнергии в городе и области в несколько очередей.
30 октября в своем Telegram-канале Синегубов написал: «"С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00 (с 8.00 до 23.00 мск)"».
Опубликовано: Илья Крылов
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