Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил российскую общественность не считать увольнение чиновников признаком провала на занимаемой должности.

Песков заявил, что увольнение чиновников в любом государстве является нормальным. Никто никогда не говорит о том, что увольняют по причине провала в поставленных задачах. При увольнении чиновников возможны разные причины, в том числе правительственные перестановки.

Он отметил, что в некоторых случаях тяжело наладить коллективную работу. Например, если чиновник работал один, ему тяжело работать в команде и наоборот. Это нельзя назвать провалом в поставленных задачах, а лишь эффективным решением.

Ранее в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу с США и их союзниками. Он подчеркнул, что западные страны должны знать о готовности президента к переговорам, о чем он сам неоднократно говорил.

Песков добавил, что стремление к переговорам — это не слабость, а мудрое решение. Только сильный лидер способен протянуть руку мира. При этом Запад не дает никакого ответа по поводу того, готов ли разговаривать российским руководством, а Украина отказывается от любого переговорного процесса.