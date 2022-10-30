Задержан второй фигурант нападения на РОВД в Херсоне

Правоохранители задержали второго подозреваемого в нападении на РОВД Херсона.

30 октября представитель экстренных служб Херсона сообщил, что в результате оперативно-розыскных операций был задержан второй подозреваемый в теракте на Днепровский РОВД.

До этого другой фигурант, который был ранее задержан в Генической области в ходе допроса признался, что действовал по указанию Службы безопасности Украины.