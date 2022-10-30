Садальский предложил Собчак подать в суд на Канделаки за публикацию паспорта

Станислав Садальский в своем Telegram-канале рассказал, что Ксения Собчак имеет право подать в суд на Тину Канделаки за публикацию ее израильского паспорта.

По словам Садальского, документ попал в руки Канделаки незаконно. И если Собчак подаст в суд, Тине может грозить уголовная ответственность.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак перешла белорусско-украинскую границу и находится в Литве по израильскому паспорту.

Глава ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале опубликовала фото этого документа.