Садальский предложил Собчак подать в суд на Канделаки за публикацию паспорта
2022-10-30 16:56
Станислав Садальский в своем Telegram-канале рассказал, что Ксения Собчак имеет право подать в суд на Тину Канделаки за публикацию ее израильского паспорта.
По словам Садальского, документ попал в руки Канделаки незаконно. И если Собчак подаст в суд, Тине может грозить уголовная ответственность.
Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак перешла белорусско-украинскую границу и находится в Литве по израильскому паспорту.
Глава ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале опубликовала фото этого документа.
Опубликовано: Светлана Репина
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