Пригожин требует от Генпрокуратуры РФ принять меры в отношении YouTube за русофобский контент
2022-10-30 17:03
Бизнесмен Евгений Пригожин направил в Генпрокуратуру РФ обращение с предложением провести проверку сервиса YouTube.
По его мнению, на видеохостинге присутствует контент, который очерняет образ России.
Пригожин утверждает, что после начала спецоперации началась информационная война, в рамках которой YouTube очерняет образ России в глазах пользователей.
Бизнесмен обвинил сервис в распространении фейков, русофобского контента, деструктивных материалов, призывов к свержению власти в России.
Опубликовано: Светлана Репина
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