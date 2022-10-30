Пригожин требует от Генпрокуратуры РФ принять меры в отношении YouTube за русофобский контент

Бизнесмен Евгений Пригожин направил в Генпрокуратуру РФ обращение с предложением провести проверку сервиса YouTube.

По его мнению, на видеохостинге присутствует контент, который очерняет образ России.

Пригожин утверждает, что после начала спецоперации началась информационная война, в рамках которой YouTube очерняет образ России в глазах пользователей.

Бизнесмен обвинил сервис в распространении фейков, русофобского контента, деструктивных материалов, призывов к свержению власти в России.