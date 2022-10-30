The Sun: бывшие девушки принца Гарри помогали ему писать книгу

Издание The Sun сообщает, что принц Гарри обратился к своим бывшим девушкам с просьбой помочь ему написать книгу.

По словам источника издания, летом принц просил бывших подруг пообщаться с писателем Джей Ар Мерингером, который участвовал в написании мемуаров.

Таким способом он пытался собрать как можно больше информации для книги. При этом девушек сильно удивила данная просьба.

На протяжении многих лет бывшим подругам принца Гарри было запрещено общаться с журналистами. Большинство из них отказались помогать в написании книги.