Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на своей территории
2022-10-30 18:08
В Финляндии заявили о готовности Хельсинки разместить на территории страны ядерное оружие блока НАТО.
30 октября финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности страны, рассказала о подробностях подготовленного финскими властями законопроекта о членстве страны в Североатлантическом альянсе.
Обозреватели Iltalehti утверждают, что согласно данному законопроекту, который будет опубликован в течение 2-х недель, Хельсинки готовы разместить на территории Финляндии ядерного оружие блока НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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