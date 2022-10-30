Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на своей территории

В Финляндии заявили о готовности Хельсинки разместить на территории страны ядерное оружие блока НАТО.

30 октября финская газета Iltalehti, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности страны, рассказала о подробностях подготовленного финскими властями законопроекта о членстве страны в Североатлантическом альянсе.

Обозреватели Iltalehti утверждают, что согласно данному законопроекту, который будет опубликован в течение 2-х недель, Хельсинки готовы разместить на территории Финляндии ядерного оружие блока НАТО.