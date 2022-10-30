Российский депутат требует уволить с Первого канала Жанну Бадоеву
Российский депутат Нина Останина призывает уволить теледиву Жанну Бадоеву с Первого канала.
Депутат Госдумы Нина Останина возмущена решением федерального ТВ канала работать с теледивой Жанной Бадоевой, которая является гражданкой Украины и Италии, в связи с этим, депутат призывает Первый канал переосмыслить данное решение и отстранить телеведущую.
Как отметила Останина, что исходя из писем возмущенных зрителей, многих новость о возвращении ведущей не обрадовала.
Также председатель в своем Telegram-канале опубликовала два письма, одно из которого было обращено к руководству Первого канала с требованием уволить Жанну Бадоеву, которая в свою очередь еще не прокомментировала это заявление.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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