Российский депутат требует уволить с Первого канала Жанну Бадоеву

Российский депутат Нина Останина призывает уволить теледиву Жанну Бадоеву с Первого канала.

Депутат Госдумы Нина Останина возмущена решением федерального ТВ канала работать с теледивой Жанной Бадоевой, которая является гражданкой Украины и Италии, в связи с этим, депутат призывает Первый канал переосмыслить данное решение и отстранить телеведущую.

Как отметила Останина, что исходя из писем возмущенных зрителей, многих новость о возвращении ведущей не обрадовала.

Также председатель в своем Telegram-канале опубликовала два письма, одно из которого было обращено к руководству Первого канала с требованием уволить Жанну Бадоеву, которая в свою очередь еще не прокомментировала это заявление.