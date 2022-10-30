В Полтавской области Украины вводят веерные отключения света

Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил о введении веерных отключений электроэнергии в регионе.

30 октября глава областной военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своём Telegram-канале заявил о введении в регионе графика почасового отключения электроэнергии.

Лунин отметил, что отключения света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым, поэтому область разделили на 3 части, электричество в которых будут отключать по установленному графику.