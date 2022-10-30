В Турции заявили об остановке выхода судов из Украины

Временно остановлен выход судов с продовольствием из портов Украины из-за приостановки в сделке России

30 октября Министерство национальной обороны Турции заявило о временной остановке выхода судов с продовольствием из портов Украины, хотя досмотр кораблей еще несколько дней будет продолжаться.

Также Глава военного ведомства отмечает, что он продолжает вести переговоры с иноколлегами, которые заинтересованы в данном вопросе.

Тем не менее, сама Турция будет продолжать гуманитарные операции и надеется, что вскоре все будет урегулировано и поставки возобновятся.