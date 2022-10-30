30 апреля в Москве пошел первый снег в году
2022-10-30 19:06
Непогода на улицах Москвы, 30 апреля выпал первый снег в году, ожидается гололед.
30 апреля на улицах Москвы жители города увидели первый снег в этом году, метеорологи предупреждают что ночью 31 октября в столице ожидаются осадки высотой до 3 сантиметров, на дорогах образуется гололёд.
Так же днем в Москве из-за непредвиденно ранней непогоды временно прекратил действовать Парк Горького.
Опубликовано: Илья Крылов
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