30 апреля в Москве пошел первый снег в году

Непогода на улицах Москвы, 30 апреля выпал первый снег в году, ожидается гололед.

30 апреля на улицах Москвы жители города увидели первый снег в этом году, метеорологи предупреждают что ночью 31 октября в столице ожидаются осадки высотой до 3 сантиметров, на дорогах образуется гололёд.

Так же днем в Москве из-за непредвиденно ранней непогоды временно прекратил действовать Парк Горького.