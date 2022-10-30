New Yorker: санкции против России не приведут к завершению спецоперации
2022-10-30 19:11
Журналист издания The New Yorker Шила Колхеткар утверждает, что антироссийские санкции Запада не смогут остановить спецоперацию на Украине.
По мнению автора, эффективность экономических ограничений была сомнительной еще во времена Древней Греции.
Колхетхар напоминает, что подобные санкции в прошлом веке вводились против СССР и Китая, Вьетнама и Кубы, Ирака и Ирана.
Вместе с тем санкции, введенные в 2014 году, не повлияли на решения российских властей относительно Крыма.
Опубликовано: Светлана Репина
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