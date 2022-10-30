Песков заявил, что отставка чиновника – это не признак провала
2022-10-30 19:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российскую систему правления необходимо менять.
Он отметил, что ротация кадров – это нормальное явление, а также подчеркнул, что сейчас все активно работают.
Увольнения и назначения Песков также назвал нормальной ситуацией, не указывающей на провал.
Пресс-секретарь уточнил, что наладить коллективную работу достаточно тяжело, а увольнение человека – самое простое решение.
Опубликовано: Светлана Репина
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