Песков заявил, что отставка чиновника – это не признак провала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российскую систему правления необходимо менять.

Он отметил, что ротация кадров – это нормальное явление, а также подчеркнул, что сейчас все активно работают.

Увольнения и назначения Песков также назвал нормальной ситуацией, не указывающей на провал.

Пресс-секретарь уточнил, что наладить коллективную работу достаточно тяжело, а увольнение человека – самое простое решение.