Турция готова поставлять в Евросоюз энергоносители из России, Саудовской Аравии, Ирана

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати сообщил, что страна может стать энергетическим коридором для поставок нефти и газа в Европу.

Он пояснил, что речь идет о поставках энергоносителей из России, Ирана и Саудовской Аравии.

По словам министра, Турция предлагает дешевый и безопасный вариант поставок, а президент страны поддерживает эту инициативу.

По мнению турецкого лидера Эрдогана, это решение поможет обеспечить энергобезопасность в регионе.