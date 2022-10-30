Турция готова поставлять в Евросоюз энергоносители из России, Саудовской Аравии, Ирана
2022-10-30 19:37
Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати сообщил, что страна может стать энергетическим коридором для поставок нефти и газа в Европу.
Он пояснил, что речь идет о поставках энергоносителей из России, Ирана и Саудовской Аравии.
По словам министра, Турция предлагает дешевый и безопасный вариант поставок, а президент страны поддерживает эту инициативу.
По мнению турецкого лидера Эрдогана, это решение поможет обеспечить энергобезопасность в регионе.
Опубликовано: Светлана Репина
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