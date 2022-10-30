В Кишиневе собралось более 65 тысяч оппозиционеров «Шор» на мирном митинге

Более 65 тысяч протестующих собрались в центре Кишинева в антиправительственной акции.

Как сообщает оппозиционная партия «Шор»,что 30 октября в Кишиневе на бессрочной антиправительственной акции протеста участвовало более 65 тысяч участников из-за нежелания политических деятелей Молдовы вести переговоры с Россией о более приемлемых ценах на газ.

Представитель оппозиции Дину Цуркану заявил, что сам маршрут был изначально согласован с властями, поэтому многие протестующие были возмущены и не согласились с требованием полиции изменить маршрут, что и привело к задержаниям.

Стоит отметить, что данная акция длится с 18 сентября в которой участники протеста обвиняют власть в увеличении роста цен на еду, газ и нежелании властей бороться с кризисом.