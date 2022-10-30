Берлускони назвал шуткой свои слова об обмене водкой и вином с Путиным
2022-10-30 20:17
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони опроверг свои же слова о том, что он обменялся алкогольными напитками с Владимиром Путиным.
В воскресенье вечером бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони публично заявил, что он пошутил, когда заявил журналистам о том, что ранее Владимир Путин послал ему ящик водки на день рождения, после чего сам экс-премьер Италии адресовал ящик с вином российскому президенту.
Примечательно, что после начала спецоперации в Украине Сильвио Берлускони сообщил, что прекратил дружбу с Путиным, однако позднее рассказал, что помирился с президентом России, обменявшись с ним крепким алкоголем и письмами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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