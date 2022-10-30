Хаябуса-2: японский марсоход оправил на Землю первые снимки с поверхности астероида
2022-10-30 20:39
Марсоход "Хаябуса-2" в настоящее время находится на астероиде Рюгу - космической скале шириной 1 км, которая находится примерно в 170 миллионах миль от Земли.
На прошлой неделе японское космическое агентство (JAXA) вошло в историю, впервые посадив марсоход на поверхность астероида.
В Твиттере JAXA написала: “Наши марсоходы MINERVA-II1 отправили больше изображений с поверхности Рюгу!”, за которыми последовала серия изображений и коротких видеороликов.
Опубликовано: Силивончик Алина
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Хаябуса-2: японский марсоход оправил на Землю первые снимки с поверхности астероида
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Илон Маск отпраздновал с друзьями Хэллоуин в замке Дракулы
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов