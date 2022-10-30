Депутат переехал ребенка и скрылся с места ДТП
2022-10-30 20:40
В Новосибирской области депутат "Единой России" переехал ребёнка и скрылся с места ДТП.
Как сообщают СМИ, что 30 октября в Новосибирской области, городе Татарск депутат "Единой Росии" Сергей Мамонтов переехал колёсами ребёнка и как видно по на кадрах видеонаблюдения, что выйдя с машины водитель пожал плечами и вскоре покинул место ДТП.
По предварительным данным ребёнок жив и был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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