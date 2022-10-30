Ночные кошмары можно вылечить звуками музыки
Фортепианные мелодии способны значительно уменьшить количество плохих снов.
По статистике, четыре процента взрослого населения Земли периодически видят во сне кошмары. Из-за этого люди плохо спят, часто просыпаются и в итоге испытывают депрессию и стресс.
Швейцарские ученые сделали открытие: страдающим от хронических ночных кошмаров помогает музыка.
В ходе эксперимента они смогли снизить частоту негативных сновидений у 36 человек следующим способом.
Каждый из участников исследования придумал счастливый конец своего кошмара, а затем запомнил этот сюжет под аккорд фортепиано.
Во время сна музыка активировала в их мозгу приятные воспоминания и нейтрализовала страхи, которые периодически мучали людей.
Причем для такого лечения достаточно всего нескольких нот - мозг будет на них реагировать, и ночные кошмары перестанут мучить спящего человека.
Опубликовано: Наталья Павлова
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
После выхода РФ из зерновой сделки в Украине заблокированы 218 судов с зерном
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Лаппо: пограничники Беларуси «дадут по зубам» ВСУ в случае провокации
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов