Ночные кошмары можно вылечить звуками музыки

Фортепианные мелодии способны значительно уменьшить количество плохих снов.

По статистике, четыре процента взрослого населения Земли периодически видят во сне кошмары. Из-за этого люди плохо спят, часто просыпаются и в итоге испытывают депрессию и стресс.

Швейцарские ученые сделали открытие: страдающим от хронических ночных кошмаров помогает музыка.

В ходе эксперимента они смогли снизить частоту негативных сновидений у 36 человек следующим способом.

Каждый из участников исследования придумал счастливый конец своего кошмара, а затем запомнил этот сюжет под аккорд фортепиано.

Во время сна музыка активировала в их мозгу приятные воспоминания и нейтрализовала страхи, которые периодически мучали людей.

Причем для такого лечения достаточно всего нескольких нот - мозг будет на них реагировать, и ночные кошмары перестанут мучить спящего человека.