Кириенко: противостояние в зоне СВО стало лишь частью войны Запада против России

Заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко утверждает, что другие страны развязали масштабную войну против Москвы.

Вечером 30 октября официальный представитель администрации президента РФ Сергей Кириенко публично заявил, что государства коллективного Запада ведут невиданную по масштабам войну против России, и сражение российских войск с ВСУ и иностранными наёмниками в зоне специальной военной операции является лишь частью данного конфликта.

Кириенко уверяет, что западные страны ведут войну с Россией не только с помощью оружия и украинской армии, но и посредством экономических санкций и информационных атак.