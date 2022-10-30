Подоляк: Россия лишилась опции мирных переговоров с Украиной и США

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что Россия больше не может участвовать в переговорном процессе с Киевом и Вашингтоном.

30 октября заместитель главы администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал новое сообщение в соцсетях, где публично заявил, что Россия не может переместиться во время до начала спецоперации, предлагая Украине и Соединённым Штатам мирные переговоры с представителями Кремля.

По мнению Подоляка, сейчас российская спецоперация перешла в статус полноценной войны против Украины, которую Россия рискует проиграть.