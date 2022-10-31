Войска РФ из «группы Вагнер» выдвигаются к Артемовску для зачистки города от ВСУ

Российские военные из ЧВК "Вагнер" направляются в городу Артемовск с целью его зачистки от украинских солдат.

31 октября издание "РИА Новости" взяло интервью у российского бойца из подразделения "Вагнер", который утверждает, что он и его сослуживцы уже сейчас передислоцируются в сторону Артемовска, намереваясь зачистить близлежащие лесополосы от диверсионно-разведывательных групп вооружённых сил Украины.

По словам участника ЧВК "Вагнер", зачистка подступов к Артемовску необходима для дальнейшего штурма города, что будет обеспечено плотной работой российской артиллерии в районе наступательных операций войск РФ.