Войска РФ из «группы Вагнер» выдвигаются к Артемовску для зачистки города от ВСУ
2022-10-31 00:23
Российские военные из ЧВК "Вагнер" направляются в городу Артемовск с целью его зачистки от украинских солдат.
31 октября издание "РИА Новости" взяло интервью у российского бойца из подразделения "Вагнер", который утверждает, что он и его сослуживцы уже сейчас передислоцируются в сторону Артемовска, намереваясь зачистить близлежащие лесополосы от диверсионно-разведывательных групп вооружённых сил Украины.
По словам участника ЧВК "Вагнер", зачистка подступов к Артемовску необходима для дальнейшего штурма города, что будет обеспечено плотной работой российской артиллерии в районе наступательных операций войск РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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