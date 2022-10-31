Зеленский: Россия обвиняет Киев в использовании «боевого зерна» и «пшеницы-убийцы»
2022-10-31 00:31
Владимир Зеленский прокомментировал решение правительства России выйти из зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН.
В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что Россия вышла из зерновой сделки, сославшись на то, что армия Украины использовала корабли-зерновозы для атаки беспилотников ВСУ на суда российского Черноморского флота в Севастополе. По мнению Зеленского, данный предлог для выхода из договорённостей Москвы с Анкарой и Киевом является вымышленным.
Владимир Зеленский заявил, что Кремль пытается доказать, что армия Украины использует "боевое зерно" и "пшеницу-убийцу", однако это не соответствует действительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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