Российское посольство в канадской столице опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Оттава и Лондон пытаются сорвать зерновую сделку.

31 октября российское посольство в Канаде опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что в случае срыва зерновой сделки между Москвой, Турцией, Украиной и ООН ответственными за провал соглашения будут Лондон и Оттава, поскольку именно британские и канадские политики прилагали больше всего усилий для денонсации стамбульских соглашений по зерну.

Накануне Министерство обороны России заявило о выходе Москвы из зерновой сделки после того, как вооружённые силы Украины атаковали российский Черноморский флот в Севастополе.