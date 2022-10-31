Посольство РФ в Оттаве обвинило Британию и Канаду в срыве зерновой сделки
2022-10-31 00:37
Российское посольство в канадской столице опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Оттава и Лондон пытаются сорвать зерновую сделку.
31 октября российское посольство в Канаде опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что в случае срыва зерновой сделки между Москвой, Турцией, Украиной и ООН ответственными за провал соглашения будут Лондон и Оттава, поскольку именно британские и канадские политики прилагали больше всего усилий для денонсации стамбульских соглашений по зерну.
Накануне Министерство обороны России заявило о выходе Москвы из зерновой сделки после того, как вооружённые силы Украины атаковали российский Черноморский флот в Севастополе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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