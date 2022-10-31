ЧВК Вагнера перебрасывает крупные силы к Артемовску
Частная военная компания Вагнера стягивает крупные силы к Артемовску (Бахмуту).
Крупные силы частной военной компании (ЧВК) Вагнера стягиваются к Артемовску (укр. название Бахмут - прим. ред.), сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов группировки "Бахмут".
"В данный момент мы продвигаемся в район лесополосы под Артемовск, с целью разведки неразминированных участков местности, а также борьбы с диверсионными группами противника", - сказал он.
По информации бойца, это подготовительные мероприятия, для последующего наступления на Артемовск. Собеседник уточнил, что продвижение российских войск поддержит артиллерия.
Город Артемовск, контролируемый ВСУ расположен в 60 км от Донецка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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