За выходные в Ла-Манше спасено более 200 мигрантов

Морская префектура объявила в воскресенье, что 224 мигранта, пытавшиеся добраться до Англии на импровизированных лодках, были спасены в море и доставлены обратно к побережью Франции в прошедшие выходные.

В субботу утром семь мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении, были спасены у Дюнкерка таможенным катером береговой охраны.

Две спасательные операции были проведены в течение ночи с субботы на воскресенье и еще три в течение дня в воскресенье, которые по-прежнему координирует Региональный оперативный центр наблюдения и спасения (CROSS) Гри-Нез, сообщил сотрудник морской префектурой Ла-Манша и Северного моря Премар в воскресенье.

Дважды был задействован патрульный катер ВМС Франции, который за ночь спас 51 мигранта, а в воскресенье в том же районе эвакуировал еще 24 человека, оказавшихся в затруднительном положении. Шлюпка SNSM из Дюнкерка, со своей стороны, помогла потерпевшим крушение на двух других лодках, где в общей сложности было спасено более 90 человек.

В воскресенье еще 51 мигрант был спасен у берегов Кале (Па-де-Кале), а затем доставлен в порт Булонь-сюр-Мер патрульным катером береговой охраны.

По данным британского правительства, в субботу около 1000 мигрантов прибыли на английские берега после пересечения Ла-Манша. С начала года их уже почти 40 000 человек — это уже намного больше, чем за весь 2021 год.

