Микробиологический анализ воздуха помогает сохранить здоровье

Воздух, которым мы дышим, зачастую содержит не только полезный кислород, но и массу токсичных соединений. Их попадание в организм не сулит человеку ничего хорошего.

Специалисты советуют оценить состав воздуха окружающей среды с помощью микробиологического анализа. Исследование поможет выявить вредные факторы и найти способы их устранения.

Ежедневное вдыхание кислорода с вредными компонентами может вести к нарушению обмена веществ, снижению иммунной реакции, отмиранию клеток головного мозга.

Падение иммунитета грозит вирусными инфекциями, серьезными болезнями. Особенно сильно страдают в этом случае дети, чей организм еще находится в стадии формирования и развития.

Даже если в квартире или доме установлена хорошая система кондиционирования, она не всегда способна справиться биологическими факторами, ухудшающими состав воздуха.

Микробиологический анализ - это платная услуга, которая проводится в специальных лабораториях. Он выявляет наличие грибков и вредоносных бактерий в помещении.

После устранения источника заражения уходят плохое самочувствие, аллергические симптомы, проблемы со сном, вялость и апатия, повышается иммунитет.

Специализированный анализ воздуха устанавливает присутствие споров грибов, вредных микроорганизмов, бактерий.

Процедура определяет, насколько активны опасные факторы и каково общее количество бактерий и микробов.

По утверждению экспертов, проводивших многочисленные исследования, плохой воздух обнаруживается более чем в 30% помещений и является частой причиной плохого самочувствия проживающих там людей.