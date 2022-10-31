Россия инициирует членство Индии и Бразилии в состав Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия рассматривает Индию и Бразилию, как потенциальных членов Совета безопасности ООН.

«С нашей точки зрения, Совбез требует реформы через расширение за счет развивающихся стран. Почти половина нынешнего состава Совбеза из 15 стран — это представители западного лагеря. Наблюдается явная недопредставленность Африки, Азии и Латинской Америки», — отметил дипломат.

По словам Гатилова, дискуссия о расширении состава СБ ООН идет крайне сложно и очень долго – более 20 лет. Так что быстрого результата добиться невозможно.

«Что касается Индии и Бразилии, они нами рассматриваются как серьезные претенденты на эту роль», - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия тем самым выступает за представленность интересов всех государств в главном органе безопасности ООН, а это возможно лишь за счет его расширения.