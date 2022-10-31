Грета Тунберг не поедет на COP27 в Египет, климатические конференции «на самом деле не работают»
Активистка-эколог завила в воскресенье, что эти мероприятия под эгидой ООН в основном используются «для всяческого «зеленого отмывания»».
«Я не собираюсь на COP27 по многим причинам, включая нарушения прав человека», заявила в это воскресенье в Лондоне шведская экоактивистка Грета Тунберг во время сессии вопросов и ответов по случаю презентации ее «Большой климатической книги».
«Пространство для гражданского общества в этом году крайне ограничено», отметила 19-летняя активистка на закрытии лондонского литературного фестиваля в Southbank Centre, где ей аплодировали стоя.
В Твиттере она уже выразила свою солидарность с «узниками совести в Египте» перед COP27 , которая открывается 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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