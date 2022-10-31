Huawei: планирует покинуть Россию
Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно уйти с российского рынка.
В понедельник утром российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам сообщили, что Китайский производитель электроники Huawei полностью прекратил прямые поставки техники в Россию и может окончательно уйти с российского рынка.
Генеральный директор аналитического агентства-партнера Huawei Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что продажи базовых станций для сотовой связи компания остановила еще весной.
Пиар-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в России Мария Кривцова, на вопрос журналистов об уходе Huawei из России, сказала, что у нее нет информации об остановке поставок и планах компании уйти с российского рынка.
Опубликовано: Елена Калиновская
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты из-за роста напряженности по поводу учений
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Экспорт украинского зерна продолжается, Зеленский соврал о полной блокаде поставок
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов