Экспорт украинского зерна продолжается, Зеленский соврал о полной блокаде поставок
Сообщается, что экспорт зерна из Украины через Черное море продолжается, хотя Россия отменила охранную грамоту для грузовых судов.
Об этом договорились делегации ООН, Турции и Украины, сообщил в понедельник координационный центр в Стамбуле. Об этой договоренности была проинформирована российская делегация в центре.
В понедельник по установленному морскому коридору из Украины в сторону Стамбула должны пройти двенадцать судов, в обратном направлении - четыре корабля. Пока неясно, как Россия отреагирует на продолжение судоходства.
«Украина сделает все со своей стороны, чтобы инициатива по экспорту зерна продолжала работать», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье.
В понедельник ООН и Турция должны предоставить десять команд для обслуживания 40 ожидающих кораблей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Экспорт украинского зерна продолжается, Зеленский соврал о полной блокаде поставок
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