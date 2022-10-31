Экспорт украинского зерна продолжается, Зеленский соврал о полной блокаде поставок

Сообщается, что экспорт зерна из Украины через Черное море продолжается, хотя Россия отменила охранную грамоту для грузовых судов.

Об этом договорились делегации ООН, Турции и Украины, сообщил в понедельник координационный центр в Стамбуле. Об этой договоренности была проинформирована российская делегация в центре.

В понедельник по установленному морскому коридору из Украины в сторону Стамбула должны пройти двенадцать судов, в обратном направлении - четыре корабля. Пока неясно, как Россия отреагирует на продолжение судоходства.

«Украина сделает все со своей стороны, чтобы инициатива по экспорту зерна продолжала работать», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье.

В понедельник ООН и Турция должны предоставить десять команд для обслуживания 40 ожидающих кораблей.