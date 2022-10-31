Антироссийские санкции вводит Новая Зеландия

Новая Зеландия вводит антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине.

В понедельник утром на сайте МИД Новой Зеландии появилось заявление министра иностранных дел Нанайи Махуты, в котором он сообщил, что Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 россиян и семи организаций в связи с российской спецоперацией на Украине.

Сообщается, что под санкции попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных групп, связанных с группой "Вагнер".

Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций Российской Федерации.