Антироссийские санкции вводит Новая Зеландия
Новая Зеландия вводит антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине.
В понедельник утром на сайте МИД Новой Зеландии появилось заявление министра иностранных дел Нанайи Махуты, в котором он сообщил, что Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 россиян и семи организаций в связи с российской спецоперацией на Украине.
Сообщается, что под санкции попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных групп, связанных с группой "Вагнер".
Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций Российской Федерации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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