Градский не любил Пугачеву за то, что та присвоила себе заслуги за раскрутку группы Браво

Покойный мэтр музыки Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву, считая заслуги певицы преувеличенными. В одном из интервью музыкант творчество коллеги назвал полным...

В одном из интервью изданию "Экспресс газета" композитор Александр Градский обвинил Аллу Пугачеву в том, что та присвоила себе заслуги за раскрутку группы "Браво".

По словам музыканта, популярность музыкальному коллективу "подарил" глава Московской областной филармонии Сергей Бондаренко, сделавший из Валерия Сюткина и его команды профессионалов, отправив в первый тур по СССР.

А в одном из интервью Градский называл творчество Аллы Борисовны "полным ...", недоумевая как она со своими вокальными данными и репертуаром стала звездой первой величины в СССР.