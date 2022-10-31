Градский не любил Пугачеву за то, что та присвоила себе заслуги за раскрутку группы Браво
2022-10-31 09:36
Покойный мэтр музыки Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву, считая заслуги певицы преувеличенными. В одном из интервью музыкант творчество коллеги назвал полным...
В одном из интервью изданию "Экспресс газета" композитор Александр Градский обвинил Аллу Пугачеву в том, что та присвоила себе заслуги за раскрутку группы "Браво".
По словам музыканта, популярность музыкальному коллективу "подарил" глава Московской областной филармонии Сергей Бондаренко, сделавший из Валерия Сюткина и его команды профессионалов, отправив в первый тур по СССР.
А в одном из интервью Градский называл творчество Аллы Борисовны "полным ...", недоумевая как она со своими вокальными данными и репертуаром стала звездой первой величины в СССР.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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