Богомолов появился на людях после отъезда Собчак за рубеж

Театральный режиссер Константин Богомолов продолжает трудиться в обычном рабочем графике. Отъезд его жены Ксении Собчак никак не повлиял на его планы.

Муж Ксении Собчак, покинувшей РФ на фоне уголовного дела, режиссер Константин Богомолов продолжает трудиться над своими постановками в театре. Снимок с деятелем культуры разместила в соцсетях глава Театра на Бронной Елена Мироненко.

Мироненко рассказала, что худрук Богомолов работает над новыми спектаклями в обычном режиме при поддержке коллег.

Директор учреждения культуры рассказала, что новыми работами режиссера зрители смогут насладиться уже в декабре.